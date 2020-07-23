شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة نبأ اعتقال ”الزنداني” في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت أسرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، الاربعاء، عن حقيقة اعتقاله و وضعه تحت الإقامة الجبرية في السعودية.
و وفقا لمصادر مقربة، نفت أسرة الزنداني اعتقاله أو التحقيق معه من قبل السلطات السعودية.
وأكدت على أن الشيخ الزنداني موجود بمقر إقامته في مكة المكرمة.
وكان حسابات لنشطاء على موقع التدوين المصغر " تويتر "، تداولت مساء اليوم الأربعاء، نبأ اعتقال السلطات السعودية لرجل الدين اليمني ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، عبدالمجيد الزنداني، ووضعه "رهن الإقامة الجبرية".
ويتواجد الزنداني في السعودية منذ قبل 5 سنوات، عقب اندلاع الحرب في اليمن بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها و المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
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