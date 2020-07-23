"مسام" يعلن نزع أكثر من 16 ألف لغم حوثي في مديريتي موزع والوازعية غربي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن عن تمكن فريقيه في مديريتي موزع والوازعية غربي تعز من نزع أكثر من 16 ألف لغم وقذيفة غير منفجرة من 30 حقلاً ومنطقة ملغومة في المديريتين منذ انطلاق عملهما في المشروع.



وأوضح المهندس عارف القحطاني مشرف فرق مسام بمحافظة تعز في تصريح لمكتب مسام الإعلامي أن ألغام الحوثيين وعبواتهم الناسفة تسببت في قتل وإعاقة أكثر من 800 مدني في مديريتي موزع والوازعية فقط.

ولفت إلى أن فريقي 22 و23 مسام تمكنا منذ انطلاق عملهما في المشروع من نزع أكثر من 16 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 30 حقلا ومنطقة ملغومة.

Advertisements

وتابع القحطاني إن جميع المناطق التي تم تأمينها من قبل الفريقين هي مناطق ذات تأثير عال، كونها تعتبر مناطق سكنية وزراعية من الدرجة الأولى.

وبين القحطاني أن المديريتين كانتا خاليتين من السكان بسبب الحرب ولم يتسن للمواطنين في تلك المناطق العودة إليها إلا بعد أشهر من نزول فرق مسام الهندسية وتأمينها من خطر الألغام الذي حول مزارع ومدارس ومساكن المدنيين إلى حقول موت تتربص بحياة الأبرياء.

ولفت القحطاني إلى أن الحوثيين غيروا من الخواص الفنية للألغام، بحيث أصبحت الألغام المخصصة للدروع، ألغاما فردية تقتل الأفراد وبأن الهدف من ذلك حسب وصفه هو القتل الجماعي للمدنيين.