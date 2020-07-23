شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الحديدة أصيب، طفل من أهالي منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الاربعاء 22 يوليو/ تموز 2020م، برصاص قناص حوثي.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن طفلا يدعى "عبده أحمد صغير- 14 عاما"، أصيب برصاص قناص حوثي اثناء مروره من أمام منزله في قرية المرازيق بمنطقة الجاح مديرية بيت الفقيه. واخترقت الرصاصة اليد اليمنى للطفل، واستقرت في البطن، بينما هرعت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة لإسعافه ونقله إلى المستشفى الميداني بمديرية الدريهمي. يشار إلى ان عشرات الابرياء من الاطفال والنساء سقطوا ضحايا رصاص القناصة الحوثيين، في محافظة الحديدة

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