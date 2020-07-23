شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح لمواطنيها في هذه الدولة بالعودة الى المملكة بدون تصريح مسبق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة المملكة في الكويت ،اليوم، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين السعوديين إلى المملكة بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم.

وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع تويتر”: “يسر السفارة ان تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وافراد اسرهم (زوج، زوجة، ابناء، والدين) لارض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها.