الراقصة صافيناز تصدم الجمهور بظهور مُخل مع والدتها .. شاهد (صورة فاضحة)

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كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 07:50 صباحاً - صدمت الراقصة الاستعراضية اللبنانية صافيناز جمهورها بمشاركتهم بصورة جديدة لها ظهرت بها مع والدتها . 62322871 Advertisements وتعتبر هذا الصورة التي شاركتها صافيناز مع جمهورها هي اول ظهور لوالدتها والتي اعتبر الكثيرون انها لاتشبة ابنتها.

وظهرت صافيناز بملابس جرئية في الصورة اثارت ضجة حلوها وعرضتها لانتقادات لاذعة من متابعيها. 62322871 62322871

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