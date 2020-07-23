شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة فائقة الجمال تظهر على ’’قناة الجزيرة‘‘ .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الجنة".. جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية علا الفارس .. ’’فيديو‘‘ والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 07:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اجمل فيديوا لمذيعة قناة الجزيرة الحسناء ميساء القلا صاحبة اقوئ جسم . 44764803 Advertisements وظهرت الاعلامية ميساء القلا صاحبة اقوئ جسم في اطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للاخبار . 44764803 44764803

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة فائقة الجمال تظهر على ’’قناة الجزيرة‘‘ .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الجنة".. جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية علا الفارس .. ’’فيديو‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.