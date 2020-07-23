شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسرين طافش وهي ممسكة بخصرها بشكل مثير .. والجمهور يعلق: "لم نرى مطلقاً مثل هذه الأنوثة الصاخبة" (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 07:50 صباحاً - تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، اليوم ، صورة للفنانة السورية نسرين طافش، وهي تمشي وعينيها مغمضتان ويدها اليمنى ممسكة بخصرها بشكل مثير فيما اليد اليسرى ممتدة إلى الخلف لتقبض على طرف جاكت متدلي نحو خصرها وصولا إلى مؤخرتها.

32075870

وعلق المتابعون على الصورة التي رصدها " أحداث نت " بكلمات تمجد الحب وتتغزل بالفنانة نسرين وتبدي محبتهم وعشقهم لنسرين.

وقال أحد المتابعين " من قال إن الحب أعمى؟! الحب له عيون كعيون الجميلة نسرين طافش".

معلق آخر قال من جهته " يا لهذه الأنوثة الصاخبة التي لم يخلق مثلها على مستوى العالم " .





وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، قد اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بمنشورات وتعليقات ومشاركات لصورة حديثة رصدها " أحداث نت " أمس على منصة إنستغرام.

Advertisements

وبدت نسرين طافش ، شبه عارية خاصة وأن الفستان الذي ترتديه شفاف وملتصق على بجسدها ومفتوح من جهة الصدر .

المتابعون إلى جانب مشاركاتهم للصورة وتعليقاتهم عليها بشكل واسع ، قام بعضهم بوضع تلك الصورة خلفية لحائطة مع ارفاقها برسومات لقلوب وورود. .

وقبل أيام نشرت نسرين طافش ،صورة رائعة لها على حسابها بموقع إنستغرام، هدية لجمهورها المتابع بمناسبة وصول متابعيها الى 8 مليون متابع على "إنستغرام".

وأرسلت عبر تعليق على الصورة 8 مليون قبلة لمتابعيها.

وظهرت نسرين طافش، في الصورة وهي ترتدي فستان جذاب يغطي جسدها بشكل كامل والبالونات من حولها .

32075870