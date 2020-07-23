شكرا لبحثكم عن خبر أبشع جريمة: نعمان سعيد عبده سالم يغتصب طفلة زوجته ابنة السبع سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت طفل صغيرة للاغتصاب في مديرية حيس بمحافظة الحديدة جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن المدعو نعمان سعيد عبده سالم، قام باغتصاب ابنة زوجته التي تبلغ من العمر سبع سنوات، وتم إسعافها إلى مستشفى حيس.

Advertisements

من جهتها أدانت السلطة المحلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الطفلة .

وأوضح بيان سلطة الانقلاب أن المدعو نعمان سعيد عبده سالم أقدم على اغتصاب ربيبته (ابنة زوجته) التي لا تتجاوز السابعة من عمرها.

ولفت البيان إلى احتجاز الطفلة المُعتدى عليها وأهلها بعد إسعافها إلى المستشفى ومحاولة الضغط عليهم للتنازل عن القضية التي لاقت سخطاً شعبياً كبيراً في المديرية ، حد قوله.