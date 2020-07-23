شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. قرارات جديدة بالترحيل " النهائي ل 3 فئات من العمالة الوافدة وحرمانها من البقاء في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة المواطن السعودية عن الفئات التي ستحرم من البقاء في المملكة بعد القرارات الجديدة للجوازات.

وأوضحت الصحيفة أنه تبقى للوافدين فرصة وحيدة في ظل إزدياد القرارات التي نالت من البعض منهم، وهي أن يكون متطابقين لما تنص عليه قرارات الجوازات من حيث المهن المطلوبة، والعمر، ومدة التأشيرة، وغير ذلك ستكون فرص الوافدين بالبقاء في المملكة ضئيلة، خاصة مع إزدياد إستقدام العمالة الهندية والبنغالية، وهذا ما جعل إستقدام عمالة من الشرق الأوسط صعبة مقارنة بما يتقاضاه عمالة الدول الاخرى.

وأضافت: ناهيك عن أن العمالة العربية إستحوذت على سوق العمل السعودي، وهذا ما جعلت وزارة العمل تعيد النظر في بعض قراراتها، ولفتح المجال أيضا للسعوديين، وتطبيق قرارات السعودية بشكل كامل.

وفي هذا السياق، أعلنت مصدر مطلع بأن وزارة العمل سترحل 3 فئات وتبعدهم عن المملكة بشكل نهائي لا عودة فيه، وهذه الفئات هي ” الوافدين الذين إنتهت عقود العمل الخاصة بهم، ولا يسمح لهم بنقل الكفالة، الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 6 عاما ولا يمسح لهم بتجديد تأشيرة الإقامة، الوافدين الذين تم توطين المهن التي يعملون بها بنسبة 100 %.