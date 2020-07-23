شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على خطر كارثة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على خطر الكارثة الوشيكة لناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى قبالة الحديدة والذي سببته الممارسات غير المسؤولة لجماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء افتراضيا بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

Advertisements

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) فقد تطرق نقاش المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار.

وقال البيان وقد جددت المملكة إدانتها للممارسات غير المسؤولة من جماعة الحوثي المتسببة بذلك .

وأضاف "كما طالبت مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة".

ويأتي الموقف السعودي بعد ان تراجعت جماعة الحوثي عن تعهدها وموافقتها بالسماح لدخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم لصيانته وتفريغه، في اطار مساعيها استخدام هذه الورقة للضغط وابتزاز المجتمع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وكان القيادي في جماعة الحوثي، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، طالب الثلاثاء، بحل مشكلة خزان صافر، عبر طرف ثالث دولي محايد، بعدما كان قد أعلن قبل يومين من جلسة مجلس الأمن الدولي، موافقة جماعته على وصول فريق أممي لتقييم وصيانة الخزان.