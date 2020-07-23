شكرا لمتابعة خبر عن رئيس وزراء حكومة صنعاء .. يكشف ما حدث في اللحظات الأخيرة خلال تواصلهم مع السعودية .. وهذا ما نقوم به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء حكومة صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلاب الحوثي، إن فلسفة الحروب تقتضي أن تكون جاهزا للسلام كما تتجهز للحرب، وهذا ما نقوم به ’’حسب وكالة‘‘سبوتنيك.

وأضاف بن حبتور أن تلك هي فلسفة الحروب بين الدول والقوى المتقاتلة، نحن نحمل غصن الزيتون باليد اليمنى ونحمل الكلاشينكوف باليد اليسرى، وهذا حقنا كمدافعين عن اليمن وحدوده وشعبه العظيم وتراثه، ولكننا إن وجدنا باب مفتوح للحوار لن نتوقف في البحث عن السلام .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

Advertisements

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكد رئيس حكومة الانقلاب أن "اتصالات غير رسمية جرت بيننا وبين السعودية، ولكن للأسف توقف الاتصال في الآونة الأخيرة .

وتابع بن حبتور: هناك الكثير من المتغيرات التي طرأت على المواقف الدولية بشأن الوضع في اليمن من بينها أن العالم سئم من وعود حكام السعودية بأنهم سيقضون على المقاومة في اليمن خلال أشهر، ولهذا تبدلت المواقف في الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا تجاه العدوان(التحالف العربي) على اليمن، وحتى في أوساط المثقفين والعلماء العرب مع الحكومات العربية، هناك تبدل في مواقفهم من ذلك العدوان الوحشي".

وأوضح: نحن نضع نصب أعيننا مصلحة الشعب اليمني، فلا اعتقد أن المطالبة بوقف العدوان والبدء بعد ذلك بعملية سياسية بمفاوضات جادة لإحلال السلام داخل اليمن ومع جيرانه شروط تعجيزية كما يقولون، أظن أن المنصفين سيحترمون خيارنا هذا .

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة الحوثي الانقلابية أواخر عام 2014.