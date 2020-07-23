شكرا لمتابعة خبر عن سياسي يمني بارز يطالب الرئيس هادي .. بمغادرة السعودية والعودة لليمن .. أو الاقامة في سلطنة في اي دولة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب خبير سياسي يمني بارز ، الرئيس هادي ، بالعودة الى اليمن أو مغادرة السعودية للاقامة في اي دولة أخرى ، للتحرر من الضغوط التي تمارس عليه ، وحولت الرئاسة الى مجرد أداة لتمرير القرارات ، من دول التحالف وبخاصة السعودية والإمارات . واعتبر الدكتور فضل عبد الكريم العبسي ،الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي في تصريح خاص ل’’اليمني اليوم‘‘ أن بقاء الرئيس هادي في الرياض سيعني استمرار حالة الضعف ومصادرة الحق الدستوري في اتخاذ القرارات بعيدا عن اي ضغوط خارجية . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واشار الدكتور العبسي الى أن الرئيس هادي يستطيع العودة لليمن أو الاقامة في دول مجاورة مثل سلطنة عمان أو مصر اذا ما تعذرت العودة السريعة لليمن بسبب اعتبارات أمنية منوها الى أن الشرعية فقدت الكثير من حضورها وحتي الاحترام الشعبي لها بسبب حالة الضعف وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات وهو سهل على دويلة كالإمارات ان تتطاول وتنتهك السيادة اليمنية .

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