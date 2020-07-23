شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد صورة" والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 04:50 صباحاً - وثقت الإعلامية لجين عمران ، الاستعداد لحفل « ليلة ياسر بوعلي » الذي أقيم قبل يومين على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض ، مؤكدة على برودة الطقس . 84076688 Advertisements ونشرت لجين على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » ، صورة برفقة الفنان راشد الماجد أثناء بروفات ليلة ياسر بوعلي الاستثنائية . وعلقت على الصورة « مع أخوي الغالي والفنان العظيم راشد الماجد في بروفات حفل ليلة ياسر بوعلي » ، إذ ظهرا في الصورة وهما يعانيان من برودة الطقس . 84076688 84076688

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