شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عريس على يد والده بعد قيامه بفعل فاضح ومخزي امام أعين الحاضرين في حفل الزفاف وما كان من الوالد الا ان يتدخل وينهي الأمر بهذا الطريقة الشنيعة .. شاهدو ماحدث والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 04:50 صباحاً - في فاجعة أليمة هزّت العراق مساء الأحد، تحوّل حفل زفاف في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك الى مأتم، بعدما قتل والد العريس ابنه عن طريق الخطأ. 47082241 Advertisements وبحسب المعلومات، فقد قُتِل العريس بعدما أطلق والده الرصاص في حفل زفافه، إذ أصابته إحدى الرصاصات عن طريق الخطأ في منطقة الصدر، إضافة إلى إصابة 3 أطفال، كانوا متواجدين في الحفل، بجروح. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد للتحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء. 47082241 47082241

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عريس على يد والده بعد قيامه بفعل فاضح ومخزي امام أعين الحاضرين في حفل الزفاف وما كان من الوالد الا ان يتدخل وينهي الأمر بهذا الطريقة الشنيعة .. شاهدو ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.