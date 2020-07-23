شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لمرض القولون .. مشروب بسيط ينهي معاناتك تمامًا والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 04:50 صباحاً - يعتبر تنظيف القولون من الأمور المهمة جداً، التي يجب القيام بها على فترات متباعدة، وذلك لأنها لها دور فعال على صحة الجهاز الهضمي وطريقة أدائه، فعملية التنظيف تخلص الجهاز الهضمي من أي شوائب أو فضلات متراكمة داخله، وهذا يحسن من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الطعام، ويعاني جميع من يهمل تنظيف القولون من مشاكل عدة أشهرها: الإمساك المستمر والانتفاخ وتشنجات المعدة.

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مشروب تنظيف القولون

المكونات



ملعقة كبيرة من بذور البابونج.

ملعقة كبيرة من بذور البابونج.

ملعقة كبيرة من الشمر.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة كبيرة من قشور الرمان المطحونة (اختياري)

طريقة التحضير

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نقوم بخلط جميع المكونات ما عدا قشور الرمان.

نضع الخليط السابق في كوب ماء مغلي ونقلب جيداً.

نغطي الكوب ونتركه لمدة ليلة كاملة.

في الصباح نضيف قشور الرمان إلى الكوب ونقلب، ثم نقوم بشرب الكوب على الريق.

في الصباح نضيف قشور الرمان إلى الكوب ونقلب، ثم نقوم بشرب الكوب على الريق.

طرق طبيعية أخرى لتنظيف القولون



يمكن استخدام الليمون في تنظيف القولون، عن طريق شرب كوب من عصير الليمون مضاف له ملعقة من العسل على الريق، هذا المشروب سوف يجبر القولون على التخلص من أي فضلات وسموم مخزنة داخله.

يمكن استخدام الزنجبيل أيضاًََ في تطهير المعدة، فالزنجبيل معروف بتركيبه القادر على علاج حالات الإمساك وانتفاخ البطن وتطهير المعدة، ولنحصل على قولون نظيف تمامً، يجب شرب مغلي الزنجبيل صباحاً ومساءاً لمدة ثلاث او أربع أيام.

التفاح من الفواكه الغنية بالألياف، التي لها دور كبير في تنظيم حركة المعدة وهذا بدوره يعمل على تنظيف القولون بشكل مستمر، لذلك يجب الإكثار من تناول التفاح عند الرغبة في تنظيف القولون.

العلاج المائي القولوني

يطلق عليه أيضاً تنظيف القولون العلاجي، يقوم به اطباء متخصصون، حيث يتم ضخ ما يقارب 60 لتر من السوائل للجسم عبر أنبوب خاص، وبعدها تخرج هذه السوائل من فتحة الشرج عبر أنبوب أخر محملة بجميع الفضلات والسموم الموجودة في المعدة، جربوا هذه الوصفات وسوف تجدوا نتيجة رائعة وممتازة.

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