شكرا لمتابعة خبر عن ترحيل 3 فئات من المغتربين وعدم تجديد اقامتهم حنى لو كانت اقامة نظامية ولن يسمح لهم بالعودة الى الاراضي السعودية نهائيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ترحيل 3 فئات من المغتربين وعدم تجديد اقامتهم حنى لو كانت اقامة نظامية ولن يسمح لهم بالعودة الى الاراضي السعودية نهائيا

2020/07/23 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 3 فئات من المغتربين وعدم تجديد اقامتهم حنى لو كانت اقامة نظامية ولن يسمح لهم بالعودة الى الاراضي السعودية نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.