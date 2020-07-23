المحكمة العسكرية تواصل محاكمتها للخونة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقدت المحكمة العسكرية المركزية ، امس الاربعاء، بصنعاء جلستها العلنية الخامسة لـمحاكمة الخونة المتهمين في القضية رقم 10 لعام 1441 هـ بوقائع الانضمام وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى. وخلال الجلسة قدمت النيابة العامة العسكرية حوافظ المستندات بالأدلة سند الدعوى الجزائية. وأقرت المحكمة التأجيل لاستعراض الأدلة في الجلسة المقبلة.

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