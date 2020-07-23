فيديو.. ابطال الجيش اليمني يدكون مواقع المرتزقة بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب بث الاعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية العبدية في مأرب وسط اليمن. واظهرت المشاهد استهداف القوات اليمنية مواقع المرتزقة بقذائف الهاون وضربات المدفعية، واشتباكها مع المرتزقة ما ادى الى فرار المسلحين من مواقعهم، مخلفين ورائهم قتلى وجرحى واسلحة ثقيلة وخفيفة متنوعة. Advertisements كذلك اظهرت المشاهد صد القوات اليمنية المشتركة هجوما لمرتزقة العدوان في مديرية ماهلية إحدى مديريات محافظة مأرب.

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