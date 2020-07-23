شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعيه والانتقالي في جبهة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية الشرعية ومليشيات الانتقالي مساء امس الأربعاء في جبهة ابين في خرق مستمر لوقف اطلاق النار الذي اعلنه التحالف العربي .

وقال مصدر محلي من ابين انه اندلعت مساء اليوم المواجهات بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعيه على امتداد جبتهي الطرية ووادي سلا.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

Advertisements

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ودوت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مختلف أنحاء المناطق السكنية المتاخمة للجبهتين ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة المعلنه من قبل التحالف العربي في مساعي منه لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع

في العاصمة السعودية الرياض بعد انقلاب الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعيه في عدن في شهر اغسطس من العام المنصرم 2019م