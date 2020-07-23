شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي الجنوبي يستعد للحشد في المهرة وناشطون يتحدثون عن صفعه لهم بعد صفعة حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رئيس ماتسمى الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي رئيس الادارة الذاتية للانتقالي اللواء أحمد بن بريك، ابناء محافظة المهرة للمشاركة في مسيرة يوم السبت المقبل في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة .

ودعا بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، جميع أهالي محافظة المهرة بمختلف فئاتهم للمشاركة في الفعالة الجماهيرية الحاشدة حسب وصفه .

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وسخر ناشطون من المهرة من تلك الدعوة مؤكدين ان ابناء المهره سوف يوجهون صفعه اخرى للانتقالي الجنوبي وادارته الذاتية كما فعل ابناء حضرموت يوم السبت المنصرم 18 يوليو .

ويسعى الانتقالي من خلال اقامة حشود في عدد من المحافظات التي لايسيطر عليها لاظهار ان له شعبيه في رسالة منه للعالم الخارجي الا انه فشل في عدد من المحافظات منها حضرموت وابين ولحج .