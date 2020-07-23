شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : أسرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني .. تكشف حقيقة اعتقاله في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أسرة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، امس الاربعاء، عن حقيقة اعتقاله و وضعه تحت الإقامة الجبرية في السعودية. و وفقا لمصادر مقربة، نفت أسرة الزنداني اعتقاله أو التحقيق معه من قبل السلطات ⁧‫السعودية‬⁩.

وأكدت على أن الشيخ الزنداني موجود بمقر إقامته في ⁧‫مكة المكرمة‬⁩.

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وكان حساب معتقلي الرأي على موقع التدوين المصغر تويتر في السعودية، ذكر مساء امس الأربعاء، نبأ اعتقال السلطات السعودية لرجل الدين اليمني ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، عبدالمجيد الزنداني، ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وقال حساب معتقلي الرأي المهتم بأخبار المعتقلين السياسيين السعوديين: تأكد لنا استدعاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتحقيق بادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق ومنعه من الاتصالات والزيارات.

ويتواجد الزنداني في السعودية منذ قبل 5 سنوات، عقب اندلاع الحرب في اليمن بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها و المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي .