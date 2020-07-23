شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الناشطة السعودية أمل الشهراني بلا خجل رفعت ساقها: لماذا الرجل يحب هذا المكان؟ (فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 23 يوليو 2020 01:52 صباحاً - الناشطة السعودية المثيرة للجدل أمل الشهراني ، وما اكثرهن هذه الأيام بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، وبلا خجل بثت فيديو تثقيفي للبنات، عن المكان المفضل للرجل، وكانت تتكلم بغض ومستغربة لماذا يحب الرجل هذا المكان، ولا يحب عقل المرأة.

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وظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، بفيديو لسعه الدبور، وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت:





“الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

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وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.

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