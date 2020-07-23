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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام . ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • “هل تتزوجني؟ “.. فتاة سعودية شديدة الجمال تعرض نفسها للزواج على ممثل تركي بطريقة فاضحة ..شاهد الصور • هل تذكرون نجمة باب الحارة التي اذهلت الجميع بجمالها الخارق .. شاهدو من هو المليادير السعودي الذي تزوجها .. وكم بلغ مهرها ..(صور) • عاجل : مقتل الفنانة هيفاء وهبي على يد مدير اعمالها .. انتقم منها شر انتقام وافرغ مسدسه في رأسها .."صور وتفاصيل اولية" • بالفيديو .. فضيحة ابنة الفنانة اصالة نصري في حفل خطوبتها ..مستعجلة على ليلة الدخلة وشبه عارية ..شاهد • هل تتذكرون الفنانة "شمس بسام" التي لعبت دور زوجة العقيد معتز في مسلسل "باب الحاره" .. شاهدو كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(صور) • ظهرت عارية وكشفت مناطقها الحساسة .. نجمة مسلسل "أرطغرل" تنشر صور فاضحة وتصدم جمهورها بجسمها المثير ..شاهد • ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى اليوم في السعودية ..شاهد ما الذي حدث وارعب جميع المسلمين.."فيديو" • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد Advertisements • علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد • تسريب فيديو فاضح للاردنية "نجاح المساعيد" .. سوف تنصدمون عند مشاهدتكم لهذة المفاجأة !! • عاجل : السلطان هيثم بن طارق يتحدى "محمد بن زايد" ويُقرِّر جمع العدوين في الخليج • تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد • صور خادشة وفاضحة للفنانة نسرين طافش ..كشفت مناطقها الحساسة واظهرت مفاتنها بطريقة صادمة ..شاهد • عاجل : وكالة "رويترز " تعلن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ومحمد بن سلمان يقوم بخطوة مفاجئة .. تفاصيل طارئة • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس .

وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق. و ظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة. وكتبت الفنانة كيندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.

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