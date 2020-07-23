شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو .. فضيحة ابنة الفنانة اصالة نصري في حفل خطوبتها ..مستعجلة على ليلة الدخلة وشبه عارية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، وهي تحتفل بخطوبتها بعد إتمام الاتفاق من جانب أسرتها مع خطيبها طبيب التجميل معتز نصير.

واتضح بالفعل أنه تم تصوير هذا الفيديو على هامش حفل صغير أقامته أصالة عقب إتمام الإتفاق، غير أن الظهور الجريء لشام الذهبي ورطها مع الجمهور بسبب الفستان الذي ارتدته.

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وظهرت شام الذهبي في مقطع الفيديو وهي تسير على الدرج نزولًا على أنغام أغنية “هيقولك” التي أطلقتها والدتها أصالة خلال الأشهر الماضية، ولفتت شام الأنظار إليها بهذا الفستان باللون الأبيض وقد جاء مصنوعا من قماش رقيق ومكشوف في جزئه الأعلى، والجزء الأسفل فتمت حياكته من قماش شفاف مع بطانة قصيرة.

ورأى الجمهور أن شام الذهبي كانت جريئة بهذا الفستان؛ إذ أكد الكثيرون أنه فستان أشبه بملابس النوم.

وقال المتابعون في تعليقاتهم: “هذا فستان أو قميص نوم؟ و”هذي لابسة فستان عرس ولا مستعجلة على ليلة الدخله قبل العرس”، و”ليش حبيبتي لابسة فستان؟ كان وفرتي على الخياط الخيمة اللي تحت” و”لو بريا ما اشتريه”، و”ليه لابسة ومضايقة روحك”، و”الثوب يفشل مع احترامي الشديد”.

وبالبحث عن مصدر هذا الفيديو الذي نقله المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي اتضح أن من نشره كان خبيرة التجميل مروة أباظة، وذلك في حسابها عبر “إنستغرام”، وهي التي نسقت مكياج شام الذهبي ليتناسب مع الفستان، حيث نشرت الفيديو وهنأت شام الذهبي على الخطوبة من خلاله.

وأعلنت شام الذهبي خطوبتها، مساء الأحد، على طبيب مصري، حيث اقتصر الحفل على أفراد من أسرة العروسين فقط، وبعد إتمام الحفل العائلي نشرت شام عبر حسابها في “إنستغرام” صورة عائلية وأخرى مع عريسها حرصت في تعليقها على الصور التي نشرتها على توجيه الشكر لعائلتها بسبب وقوفهم إلى جانبها في هذا اليوم، كما وجهت رسالة إلى خطيبها طبيب التجميل المصري معتز نصير قائلة إنه يمثل لها الحياة الأبدية.

يُذكر أن شام سبق لها الزواج من شاب مصري يُدعى أحمد الجوهر كان زميل دراستها الجامعية وانفصلت عنه منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر “إنستغرام”، قالت فيه إنها أمضت معه نحو 10 سنوات.