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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة:ليست من الانتقالي ولا من الامارات او الحوثيين..الجنرال الاحمر يتلقى ضربة موجعة ستنهي مشواره السياسي وتدفع السعودية للتخلي عنه نهائيا

2020/07/23 الساعة 01:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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