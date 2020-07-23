سيول الأمطار توقف رحلات مطار سيئون وتوجيهات حكومية بترميم الأضرار 

أوقفت سيول الأمطار التي شهدتها مدينة سيئون وبعض مديريات محافظة حضرموت، الرحلات الجوية لمطار سيئون الدولي، بعد أيام قليلة من إعادة فتحه بعد توقفه بسبب كورونا.

وأكد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "أن مطار سيئون، أعلن اليوم الثلاثاء، عن توقف رحلاته؛ نتيجة لغمر السيول مدرج المطار".

إلى ذلك، وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، الثلاثاء، بفتح الطرقات الرئيسية في المديريات، وإزالة الأتربة والعوائق، وترميم المباني الحكومية والأمنية المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع له، ضم مجموعة من المسؤولين؛ لمناقشة تأثير المديريات جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديريات الوادي مساء أمس الاثنين، التي استمرت لعدة ساعات.

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كما وجه الكثيري بسرعة حصر الأضرار التي لحقت بمباني مدينة شبام التاريخية، والعمل على تنفيذ المعالجات السريعة في طرقات المدينة الداخلية، وتوجيه السلطة المحلية بمديرية شبام، والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بتقييم حجم الاضرار التي لحقت بالمباني والشوارع.

في السياق ذاته، قالت مصادر محلية، "إن أهالي مدينة شبام حضرموت التاريخية، تمكنوا من إنقاذ أسرة من منطقة خمور بمديرية شبام بشكل عجيب، بعد تهدم بيتهم وأحاطت بهم الأمطار من كل جانب".

وشهدت أمس مديريات وادي حضرموت أمطاراً غزيرة، تدفقت معها السيول في الوديان وقطعت الطرقات الرئيسية وألحقت الأضرار بالبيوت، فيما أطلق عدداً من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي مناشدة إنسانية لإنقاذهم من المياه المتراكمة على جنبات بعض البيوت.