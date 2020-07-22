شاهد.. البحسني يترأس اجتماعاً بأعضاء لجنة معالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، اجتماعاً بأعضاء لجنة معالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة، للإطلاع على نشاط اللجنة خلال الفترة السابقة.



واستمع المحافظ البحسني من رئيس وأعضاء اللجنة، إلى مستوى الأعمال التي نفذتها اللجنة، والصعوبات والعوائق التي واجهت أعضاء اللجنة في تنفيذ مهامهم، والتعرف على قضايا السطو لأراضي وعقارات الدولة والمصالح العامة ومشاكل المواطنين وشكاويهم من المتنفذين.

وأكد محافظ حضرموت على أهمية هذه اللجنة وضرورة الحفاظ عليها، لما لها من أهمية كبيرة بإيقاف عبث المتنفذين بأراضي الدولة، حاثاً أعضاء اللجنة إلى توحيد الجهود وتظافرها وتنسيق العمل بين المكاتب التنفيذية مع القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية لحماية أراضي الدولة من المتنفذين.

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وشدد المحافظ البحسني على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بتفريغ مهندسين ذو كفاءة عالية، لتنفيذ أعمال الإزالات للعشوائيات، وبإشراف السلطة المحلية بمدينة المكلا، وبمشاركة الأجهزة العسكرية والأمنية.

ونوه المحافظ إلى أن المصالح العامة خط أحمر ولن نسمح لأحد العبث فيها، ومعالجة قضايا الأراضي ومشاكل الصرف المزدوج والسطو على أراضي المواطني