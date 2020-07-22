شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يطلع على سير الأعمال الجارية في مشروع تأهيل استراحة الجندي بمنطقة خلف بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، على سير الأعمال الجارية في مشروع تأهيل استراحة الجندي، بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

وتعرف المحافظ البحسني من إدارة مؤسسة علي الديني للمقاولات المعمارية والإنشائية إلى سير الأعمال الإنشائية في عمل كاسر أمواج بحري بطول 600 متر، وأعمال القطع والردم بموقع استراحة الجندي، وبناء جدار المساند، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 45٪، وأوضحت إدارة المؤسسة انه لم يتبقى إلا 4 أشهر على استكمال المشروع وتسليمه، من الفترة الإجمالية المقدرة بـ8 أشهر. Advertisements وشدد محافظ حضرموت على الموسسة المنفذة بضرورة استكمال مشروع تأهيل استراحة الجندي بالمواصفات الفنية المتفق عليها خلال الفترة المحددة.

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