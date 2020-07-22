شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي وزير المغتربين في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة، الى وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه، عزاه فيها بوفاة شقيقه شيخ بافقيه، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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