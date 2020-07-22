أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2020 وهي كالتالي :

‏ غلاب: قطر هدفها المركزي تسليم اليمن لإيران وتركيا وتمكين الإخوان والحوثية https://www.elyamnelaraby.com/491557/ الحوثيون يستهدفون القرى السكنية ومزارع المواطنين بالفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/491565/ بسبب مواقفه المناوئة لهم..الاخوان يستدعون مسؤولا بالشرعية لمحاكمته عسكرياً في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/491578 صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن https://www.elyamnelaraby.com/491579/ Advertisements تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات https://www.elyamnelaraby.com/491614/ إعلان مهم من شرطة تعز بشأن الأفراد المستجدين https://www.elyamnelaraby.com/491615/ عادل اليافعي : عدن تسأل بحزن أين الهلال الأحمر الإماراتي ؟ https://www.elyamnelaraby.com/491616/ أحمد بن بريك : مليونية المهرة السبت القادم هدفها إيصال رسالة ابناءها للعالم https://www.elyamnelaraby.com/491670/ الحوثي يتكبد خسائر فادحة في نهم والضالع https://www.elyamnelaraby.com/491672/

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