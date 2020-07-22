شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يغزو قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وهذا أول ضحاياه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي بفيروس كورونا بكوفيد 19 المستجد .

وقالت مصادر طبية إن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، احمد عمر بن فريد، أصيب بفيروس كورونا المستجد، في جمهورية المانيا الاتحادية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكان بن فريد قد أكد في تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر بأنه مريض وقال في تغريدته ” دعواتكم لي بالشفاء “.

فيروس كورونا يغزو قيادات المجلس الانتقالي



وسجلت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي الجنوبي ، حتى مساء الثلاثاء 1640 اصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 458 حالة وفاة و 714 حالة تعافي.