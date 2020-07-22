شكرا لقرائتكم خبر عن ومفاجأة بشأن النجمة رقم 4.. شاهد من تكون.. تسريب أسماء المشاهير المتورطين في قضية غسيل الأموال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ببأ القبض على ما يقرب من 10 مشاهير بالكويت من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا للكشف عن مصدر ثرواتهم الضخمة.



وحصل موقع "الجريدة" الكويتية عن طريق مصادر خاصة على الحروف الأولى لهؤلاء المشاهير؛ ما ترك مساحة كبيرة لرواد السوشيال ميديا للتخمين، حتى توصلوا إلى أسماء العشرة المقبوض عليهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبيّنت المصادر أن هؤلاء المشاهير الجاري التحقيق معهم بمعرفة أمن الدولة العليا هم (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ)، ومن المتوقع أن يكون الاسم الرابع هي الإعلامية "حليمة بولند" والتي ورد ذكرها بالرمز "ح ب" لعلاقتها المعروفة بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

وخلال الأيام القليلة الماضية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والسعودية، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من ضبط شبكة غسيل أموال، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في عدد من مناطق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر صفحتها في تويتر: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تمرصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وأضافت الوزارة: "تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل، ومزرعة، وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، وتفتيشها والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة".

وذكر البيان: "أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل أن ينجح في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".