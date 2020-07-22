شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل ورد منذ قليل وإعلان هام من شركة النفط في صنعاء بشأن البترول والديزل.. (التفاصيل والأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، أن تحالف العدوان السعودي ما يزال يحتجز 19 سفينة نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفن المحتجزة تضم 14 سفينة محملة بـ (359,030) طن من مادتي البنزين والديزل وثلاث سفن تحمل مادة المازوت وسفينتين محملة بالغاز المنزلي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت إلى أن أقصى مدة لاحتجاز السفن الحالية وصلت إلى 122 يوما فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت الشركة ذلك الاحتجاز مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

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وأفادت بأن المعطيات الواقعية تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن في 16يناير الماضي، و 22 أكتوبر2019م والتي أدعى خلالها أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

كما نشرت شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء محطات تعبئة المشتقات النفطية العاملة بأمانة العاصمة صنعاء (بنزين + ديزل) ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020م.

وأوضحت شركة النفط اليمنية أن الأسعار الرسمية لمادتي البترول والديزل كما يلي:

– بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20 لتر.

– ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20 لتر.

ونوهت الشركة بأن أوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً والفترة المسائية من 3 عصراً إلى 7مساءً.

وحددت شركة النفط اليمنية للمواطنين رقم للتواصل والإبلاغ عن المخالفات، وذلك عبر الإتصال على الرقم التالي: (01836552/3).