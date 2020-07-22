شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : بعد نقل الملك سلمان الى المستشفى.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية والديوان الملكي يصدر بيان عاجل قبل قليل والحزن يعم مدن المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فَّجع الموت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية (آل سعود) بعد أيام قليلة من أزمة صحية طارئة تعرض لها الملك سلمان بن عبدالعزيز ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، نبأ صادم قبل قليل بشأن وفاة داخل الأسرة الحاكمة، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكشف الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة، وقال الديوان الملكي في بيانه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”.



الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

وأفاد البيان بأنه “سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته”.

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ونعى الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأميرة الراحلة، عبر تويتر قائلا: “انتقلت إلى رحمة الله وجناته إن شاء الله غالية قلبي جدتي إنا لله وإنا إليه راجعون”.

والأميرة الراحلة، هي والدة الأميرة صيتة بنت سعود، والأميرات: لطيفة، والجوهرة، وبزة، إضافة إلى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز.

في سياق آخر، كشفت مصادر سعودية، أمس الثلاثاء، الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد دخوله مستشفى في العاصمة الرياض أول أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين سعوديين، قولهما إن “الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة”، فيما قال مصدر ثالث إن “الملك بخير”.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، فجر الاثنين، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية



وتولى الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة في الـ23 من يناير/كانون الثاني 2015، ليصبح الملك السابع للسعودية.

وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس آذار حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا وتسجيلات مصورة للملك وهو يرأس اجتماعات أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت. كما نشر الإعلام صورا لولي العهد وهو يحضر هذه الاجتماعات عبر الإنترنت.