مرتزقة العدوان بتعز .. تعذيب الاسرى حتى الموت

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، إقدم مرتزقة العدوان في محافظة تعز على تعذيب السجين مختار علي الطريم اليوسفي، حتى فارق الحياة تحت التعذيب.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن المرتزقة أقدموا على اختطاف السجين اليوسفي، قبل ثلاث سنوات وقاموا بتعذيبه طوال الفترة الماضية بطريقة وحشية حتى فارق الحياة.
وحمّلت اللجنة قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة، مؤكدة أن الجريمة وماسبقها من الجرائم بحق الأسرى والمختطفين تعتبر وصمة عار تضاف إلى السجل الإجرامي لدول العدوان ومرتزقتها.
ودعا البيان، المبعوث الأممي إلى إدانة هذه الجريمة وماسبقها من جرائم والتي تعتبر اختراقاً فاضحاً لاتفاق السويد الذي أكد على ضرورة الإلتزام بحماية الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف.
كما دعا المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة الجريمة والتحرك الجاد لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون قوى العدوان ومرتزقتها.
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