أعتقال الأب الروحي لحزب الإصلاح “الزنداني” من قبل السلطات السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض قالت مصادر سعودية أن السلطات السعودية اعتقلت الأب الروحي لحزب الإصلاح عبدالمجيد الزنداني، ووضعته “رهن الإقامة الجبرية”. وقال حساب “معتقلي الرأي” المهتم بأخبار المعتقلين السياسيين السعوديين على حسابه في “تويتر”:” تأكد لنا استدعاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتحقيق بادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق ومنعه من الاتصالات والزيارات”.

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