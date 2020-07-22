شكرا لمتابعة خبر عن طفل يمني في محافظة تعز في السادسة من عمره يقتل والده بـ”الكلاشينكوف“ لانه لم يشتري له ”حذاء“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة تعز (جنوبي غرب البلاد)، ان طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أطلق النار على والده بسلاح ’’كلاشنكوف‘‘ وأرداه قتيلاً. وأوضحت المصادر بان ”محمد سعيد قاسم (50 عاماً، أحد أهالي منطقة الزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة (شمال غرب تعز)، قُتل بطلقة نارية من سلاح كلاشنكوف أطلقها عليه نجله مدين، البالغ من العمر 6 سنوات، عن طريق الخطأ. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وحول تفاصيل الحادثة، قالت المصادر، إن ’’نواف‘‘ النجل الأكبر للضحية، سلم شقيقه الطفل مدين السلاح، بعد أن سحب منه مخزن الرصاص، وقال له ممازحاً: اقتل أبوك ما دام لم يشترِ لك صندل (حذاء) للعيد مثل أخوتك البقية ، فما كان من الطفل إلا أن قبض على السلاح وصوبه نحو والده، لتنطلق طلقة نارية أصابت الأب في البطن. وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الأب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بعد نصف ساعة من الحادثة، قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج

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