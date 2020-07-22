شكرا لمتابعة خبر عن كمين محكم ضد الحوثيون في البيضاء .. والقوات المشتركة تصطاد آخرين في محافظة الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر ميداني، اليوم الاربعاء، بوقوع قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي بمحافظة البيضاء، بالتزامن مع اصطياد القوات المشتركة في محافظة الحديدة لآخرين.

وذكر المصدر لـ المشهد اليمني ، أن أبطال مقاومة جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، نفذوا كمين محكم، ضد الحوثيون، و قتلوا ثلاثة منهم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

Advertisements

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشار المصدر إلى إصابة آخرين في الكمين، فيما عاد الأبطال إلى مواقعهم.

وفي سياق متصل، لقي أربعة من عناصر الحوثي مصرعهم على أيدي قناصة القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري، أن قناصة القوت المشتركة أوقعت أربعة قتلى من الحوثيين أثناء رصد تحركاتهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

ولقي 9 قناصة حوثيين و3 من مساعديهم مصارعهم على أيدي القوات المشتركة في جبهات الجاح والجبلية والفازة خلال الأيام القليلة الماضية.