شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : المجلس الانتقالي لم يسلم جميع الأموال التي نهبنها من البنك المركزي اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيا الانتقالي لم تسلم جميع الأموال الخاصة بالبنك المركزي اليمني التي نهبتها خلال الشهرين الماضيين. وقالت المصادر بأن مليشيات الانتقالي المدعومة أماراتيا، لم تسلم جميع الأموال التي سطت عليها في حضرموت و عدن خلال الشهرين الفائتة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبحسب المصادر فإن أن مليشيات المجلس الانتقالي سحبت عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين. وقالت قناة بلقيسالفضائية، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى بـ الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا قامت بسحب مبلغ يقدر بنحو 15 مليار و 798 مليون ريال يمني من البنك المركزي اليمني على دفعات ابتداء من تاريخ 25 من يونيو الماضي وحتى 16 يوليو الجاري.

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