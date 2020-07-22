وردنا الان : التحالف يرسل سرية خاصة من القناصين لاغتيال القيادات الوطنية في المهرة

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في العاصمة الرياض بأن التحالف السعودي الإماراتي وجه بتصفية القيادات الوطنية في محافظة المهرة تفاديا لدخول المحافظة في حالة حرب مع قوات التحالف . وبينت المصادر بأن التحالف أرسل وحدة اغتيالات متخصصة مكونة من عدد من القناصين لإنجاز المهمة وازاحة تلك القيادات من المشهد اليمني برمته ضمن مخطط سعودي إماراتي في المهرة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأوضحت المصادر أن من أبرز الشخصيات المهرية التي يسعى التحالف السعودي الإماراتي للتخلص منها شيخ مشايخ المهرة الشيخ علي سالم الحريزي ورئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ عامر سعد كلشات . يُشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا دعا إلى تظاهرة حاشدة في ٢٥ من الشهر الجاري لإعلان الإدارة على المهرة شرقي اليمن .

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