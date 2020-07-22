شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك يكشف حقيقة احتجاز عيدروس الزبيدي في السعودية ويتحدث عن تحركاته الشخصية ولماذا كان في مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال هاني بن بريك نائب رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في ضيافة كريمة معززا مكرما. ونشر بن بريك تغريدة له على حسابه بتويتر ردا على بعض التغريدات التي طالبت بإطلاق سراح عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ونائبه ووصف عيدروس بالأسير وهاني بالمخفي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف إن لعيدروس الزبيدي كامل الحرية في مغادرة السعودية وبقاؤه حرصا على إنجاح مساعي المملكة. وأردف عن نفسه أنه غير مخفي وأنه كان في زيارة للقاهرة لمدة ثلاثة أيام وقد عاد منها يوم أمس. ويتخذ قادة مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من الإمارات مقرا لهم ، غير أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي انتقل إلى الرياض لإجراء مباحثات مع الجانب السعودي للسعي حول الوصول لتسوية مع الحكومة الشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض.

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