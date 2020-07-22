تضم ألف وحدة سكنية.. وضع حجر الأساس لمشروع "قرية كويت الخير" بمأرب

وُضع، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز "قرية كويت الخير" للنازحين بمديرية صرواح في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن القرية تضم ألف وحدة سكنية، على مساحة 227 ألف متر مربع، ضمن حملة "الكويت إلى جانبكم".

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بهذا المشروع الإنساني لتخفيف معاناة ألف أسرة نازحه في مجال المأوى إلى جانب إيجاد نواة لمدينة حديثة في هذه المنطقة بمديرية صرواح التي استوعبت أعداد كبيرة من النازحين ويقطنون في مأوى من الخيام وأعراش من الأشجار لا تصمد أمام المتغيرات المناخية والطبيعية.

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كما أشاد بالتدخلات الإنسانية النوعية التي تتبناها مؤسسة استجابة والتي تتسم بالاستدامة وتسهم في تحقيق جانبا من جوانب التنمية المحلية أو البشرية..

ودعا مفتاح المنظمات إلى التركيز على المشاريع الإنسانية التي تتسم بالاستدامة وتحقق حلولا أفضل لمشاكل النازحين وتستجيب لمعاناتهم وترتقي بالخدمات الأساسية المقدمة لهم بدلا عن التقوقع في المشاريع الطارئة وفي حدها الأدنى رغم الدعاية الإعلامية الكبيرة التي تحققها المنظمات من خلالها.

واعرب عن تقدير السلطة المحلية وأبناء المحافظة للكويت حكومة وشعبا على وقوفهم الأخوي الصادق إلى جانب إخوانهم في اليمن وما قدموه من مساعدات وتدخلات إنسانية سواء طارئة أو مستدامة تتسم بالسخاء والفائدة والتنمية المحلية.

