إصابة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثي شرقي تعز

أُصيب مساء أمس الثلاثاء، طفل بجروح إثر انفجار لغم أرضي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن الطفل "أحمد مختار" أصيب بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في حي بازرعة شرق مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن "اللغم زرعه الحوثيون في وقت سابق أثناء تواجدهم في العزلة قبل تحريرها".

ومنذ مطلع يوليو/تموز الجاري، أصيب أربعة مدنيين جراء انفجار الغام زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق مختلفة بمحافظة تعز.

وتشير إحصائيات حقوقية إلى مقتل أكثر من 260 مدنيًا وإصابة 400 آخرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في تعز.

وتتعمد ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين، وفي جميع أنحاء المناطق التي تُجبر فيها على الانسحاب والتراجع

