- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد بن بريك : مليونية المهرة السبت القادم هدفها إيصال رسالة ابناءها للعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الإدارة الذاتية في الجنوب، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن المليونية التي ستشهدها المهرة يوم السبت القادم بمدينة الغيظة هدفها إيصال رسالة أبنائها إلى العالم .
وجاء في سلسلة تغريدات له بتويتر، "هاهي المهرة تحزم أمرها جنبا إلى جنب مع شقيقتها سقطرى وحضرموت وبقية محافظات الجنوب داعمة للإدارة الذاتية للجنوب يوم السبت القادم في الغيظة بمليونية حاشدة ، لايصال رسالة ابنائها وصوتهم للعالم في اعلان تأييدهم ومطالبتهم بتحقيق الإدارة الذاتية للجنوب من أجل تأمين محافظتهم باحتياجاتها الضرورية من الخدمات الرئيسية من خلال ايرادات محافظتهم وادارتها بكوادر وسواعد ابنائها".
واضاف أن هذه المليونية هدفها أيضاً التضامن مع أخوانهم في سقطرى الذين نجحوا في إدارة أنفسهم .. داعياً أهله في المهرة شباب ورجال قبائل ومثقفين وصيادين وحرائر وكل فئات المجتمع للمشاركة الفعالة يوم السبت القادم
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن بريك : مليونية المهرة السبت القادم هدفها إيصال رسالة ابناءها للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.