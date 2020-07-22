أحمد بن بريك : مليونية المهرة السبت القادم هدفها إيصال رسالة ابناءها للعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الإدارة الذاتية في الجنوب، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن المليونية التي ستشهدها المهرة يوم السبت القادم بمدينة الغيظة هدفها إيصال رسالة أبنائها إلى العالم .

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وجاء في سلسلة تغريدات له بتويتر، "هاهي المهرة تحزم أمرها جنبا إلى جنب مع شقيقتها سقطرى وحضرموت وبقية محافظات الجنوب داعمة للإدارة الذاتية للجنوب يوم السبت القادم في الغيظة بمليونية حاشدة ، لايصال رسالة ابنائها وصوتهم للعالم في اعلان تأييدهم ومطالبتهم بتحقيق الإدارة الذاتية للجنوب من أجل تأمين محافظتهم باحتياجاتها الضرورية من الخدمات الرئيسية من خلال ايرادات محافظتهم وادارتها بكوادر وسواعد ابنائها".

واضاف أن هذه المليونية هدفها أيضاً التضامن مع أخوانهم في سقطرى الذين نجحوا في إدارة أنفسهم .. داعياً أهله في المهرة شباب ورجال قبائل ومثقفين وصيادين وحرائر وكل فئات المجتمع للمشاركة الفعالة يوم السبت القادم