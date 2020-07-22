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هادي يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

هادي يهنئ الرئيس المصري بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة لبلاده.

 

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ونوه رئيس الجمهورية في البرقية بمتانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وما تتمتع به علاقات البلدين من ازدهار وتطور بمختلف مجالات وقطاعات الحياة.

 

وثمن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن، والداعم للشرعية الدستورية في اليمن ومشاركة مصر في عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية لإعادة الشرعية واستعادة الدولة والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

 

كما أعرب  رئيس الجمهورية، عن أصدق وأطيب التهاني والتبريكات للرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية.. متمنياً له موفور الصحة والمزيد من التطور والازدهار والنماء لحكومة وشعب مصر الشقيق في ظل قيادته الحكيمة.

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