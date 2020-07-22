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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الاساس لبناء " قرية كويت الخير" للنازحين بصرواح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
جرى اليوم بمحافظة مأرب وضع حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز "قرية كويت الخير" للنازحين التي تضم الف وحدة سكنية، على مساحة 227 الف متر مربع، ضمن حملة "الكويت الى جانبكم"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بهذا المشروع الانساني لتخفيف معاناة الف اسرة نازحه في مجال المأوى الى جانب ايجاد نواة لمدينة حديثة في هذه المنطقة بمديرية صرواح التي استوعبت اعداد كبيرة من النازحين ويقطنون في مأوى من الخيام واعراش من الاشجار لا تصمد امام المتغيرات المناخية والطبيعية.
واشاد بالتدخلات الانسانية النوعية التي تتبناها مؤسسة استجابة والتي تتسم بالاستدامة وتسهم في تحقيق جانبا من جوانب التنمية المحلية او البشرية.. داعيا المنظمات الانسانية الى التركيز على المشاريع الانسانية التي تتسم بالاستدامة وتحقق حلولا افضل لمشاكل النازحين وتستجيب لمعاناتهم وترتقي بالخدمات الاساسية المقدمة لهم بدلا عن التقوقع في المشاريع الطارئة وفي حدها الادنى رغم الدعاية الاعلامية الكبيرة التي تحققها المنظمات من خلالها.
واعرب الدكتور مفتاح عن تقدير السلطة المحلية وابناء المحافظة للاشقاء في الكويت حكومة وشعبا على وقوفهم الاخوي الصادق الى جانب اخوانهم في اليمن وما قدموه من مساعدات وتدخلات انسانية سواء طارئه او مستدامة تتسم بالسخاء والفائدة والتنمية المحلية.
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