شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن شركات تستغل الفتيات جنسيا في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، اليوم الاربعاء، عن وجود شركات توظيف وخدمات أخرى، تستغل فتيات في ممارسة الجنس مقابل توظيفهن.
ونقل موقع المشهد اليمني أن عدد من تلك الشركات -تحفظت المصادر عن ذكرها بالاسم، لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة- تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها فتيات اليمن، وتقوم بتوظيفهن لفترات قصيرة، مقابل ممارسة الجنس معهن لعدة مرات في الأسبوع.
وحذرت المصادر من تلك الشركات التي تقوم بنشر إعلانات التوظيف على صفحاتها بالفيسبوك والوتس اب.
ونوهت المصادر بأن الأجهزة الأمنية ضبطت عدد من تلك الشركات بالتعاون مع أهالي عدد من الفتيات.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إنتشار لعصابات الجريمة المنظمة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، إثر إنقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.
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