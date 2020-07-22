شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. ياسر يعود إلى المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل : وصول محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، إلى مطار الغيضة الدولي، عائداً من العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة للمملكة استغرقت يومين بدعوة من الحكومة الشرعية، التقى خلالها فخامة المشير ركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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