الاتصالات تدين استهداف العدوان للشبكات في عمران وصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران

أدان مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات استهداف طيران تحالف العدوان اليوم، مواقع شبكة الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة.

وأوضح المصدر أن استهداف طيران العدوان شبكة ومحطة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح بعمران ومديرية الظاهر في صعدة بعدد من الغارات ألحق أضراراً كبيرة بأبراج ومحطة الاتصالات بالموقعين، وتسبب في خروج وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن السكان في عدد من مديريات المحافظتين.

ولفت المصدر إلى قيام طيران تحالف العدوان مطلع يوليو الجاري بتدمير شبكة الاتصالات في منطقة بني سويد بمحافظة صعدة.

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وأشار إلى أن تحالف العدوان لم يكتف بفرض الحصار على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة والذي يهدد بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت نتيجة انعدام المشتقات النفطية بل يواصل تدمير منشآت وشبكات الإتصالات وبنيتها التحتية.

وأكد المصدر أن استهداف العدوان الممنهج لشبكات الاتصالات ومنشأتها مستمر منذ بداية العدوان.. معتبراً أن تهاون المجتمع الدولي ومنظماته إزاء الاعتداءات ضد المنشآت المدنية والخدمية وعدم إدانتها كجرائم حرب شجع تحالف العدوان على التمادي في غيه وعربدته ضد هذه المنشآت ومنها الاتصالات والإنترنت.

كما أكد المصدر أن هذا التهاون مع دول العدوان يجعل من الأمم المتحدة ومنظماتها شريكة في الجرائم بحق الشعب اليمني.

وحمل المصدر دول تحالف العدوان كامل المسئولية عن تلك الممارسات العدوانية ضد الشبكة الوطنية للاتصالات وبنيتها التحتية.