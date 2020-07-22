شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شيخ قبيلة الدواسر السعودية “محمد بن قويد” في ظروف غامضة.. ومفاجأة بشأن سبب وفاته! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور العقيد محمد بن مران بن قويد الدوسري ، ظهر اليوم الأربعاء، بعدمسيرة عطاء حافلة بالأعمال الخيرة .

ونعت عائلة "الدوسري" الراحل، مثمنة دوره الكبير في الأعمال الخيرية التي قام بها، داعيةً له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان.

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فيما لم تعلن عائلة "الدوسري" حتى اللحظة سبب الوفاة، على الرغم من قيام نشطاء تويتر، بتأكيد خبر الوفاة نتيجة تأثره بفيروس كورونا.

وفور إعلان خبر الوفاة، ضج موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدد كبير من عبارات الناعية للراحل، داعين بأن يتغمده الله بواسع رحمته .